أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: لا توجد دولة بمنأى عن خطر الإرهاب

Google+ Print
مصر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: لا توجد دولة بمنأى عن خطر الإرهاب مصر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: لا توجد دولة بمنأى عن خطر الإرهاب
شارك السفير خالد شمعة سفير فى النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في فعاليات مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) حول "مكافحة التحريض وتجنيد المقاتلين الأجانب"، الذى ركز على تصاعد ظاهرة المقاتلين الأجانب وانضمامهم إلى الجماعات الإرهابية المتظرفة، وعلى الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لتجنيد المقاتلين الأجانب، والتعرف على العوامل التي تجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع تحت تأثير هذه الجماعات الإرهابية، وكيفية مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها. وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة رفيعة المستوى.

وأشار شمعة فى كلمته إلى الحادث الإرهابى البشع الذي أفضى إلى استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، مشيراً إلى أن هذا الحادث يبرهن على ما سبق وأن أكدته مصر فى أكثر من موضع من أنه لا توجد دولة بمنأى عن خطر الإرهاب، وإلى أن الحوادث الإرهابية التي وقعت في العديد من الدول مؤخراً تثبت أن كافة التنظيمات الإرهابية تتبنى ذات الفكر المتطرف، وهو ما يحتم مضاعفة الجهود الدولية على صعيد مكافحة خطر الإرهاب، والمزيد من التكاتف الدولى والإقليمى فى هذا الجهد، والذي يُعد بمثابة حرباً على الإرهاب وعلى الأيدلوجية والفكر المتطرف الذي تروج له الجماعات والتنظيمات الإرهابية المختلفة.

وأكد خالد شمعة أنه لا يمكن التمييز بين الجماعات الإرهابية من خلال التفرقة بين تيارات راديكالية أكثر عنفاً وأخرى معتدلة، في ضوء ما يجمع تلك الجماعات والتنظيمات من أيدلوجية وفكر واحد، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره على الأرض، مشدداً على أهمية عدم اختزال مسألة مكافحة الإرهاب في جانب التصدي لخطر المقاتلين الأجانب فحسب، والتخوف من احتمال عودة هؤلاء المقاتلين إلى دولهم الأصلية وقيامهم بأعمال إرهابية فيها، مشدداً على أنه يجب النظر إلى هذه الظاهرة بمنظور أشمل يتناول الجذور الرئيسية للإرهاب، والعمل على التصدي للعمليات الإرهابية بكافة صورها، سواء التي يكون متورط فيها إرهابي أجنبي أو غير أجنبي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من الوفود المشاركة في المؤتمر قد أعربت عن تعازيها لمصر ولشعبها في حادث اغتيال الشهيد النائب العام، معربين عن إدانتهم الشديدة لذلك الحادث، وعن تضامنهم مع مصر في هذا الظرف.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»