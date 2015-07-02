بالفيديو…المتحدث العسكري لصباح أون :سيناء فى قبضة الجيش..والإرهابيون لن يسيطروا على ملى متر

طمن العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، على الوضع في سيناء قائلا أن سيناء في قبضة القوات المسلحة مضيفا ان الأعمال الإرهابية لاترقى لمواجهة قدرات القوات المسلحة.

> إن الجيش قضى على 100 إرهابى والبعض منهم فر، مؤكدًا أن الإرهابيين الذين هاجموا سيناء عددهم 300، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية تحفاظ على عقيدتها القتالية.

> وأضاف المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فى مداخلة هاتفية منذ قليل للإعلامية نهاوند سري في برنامج صباح أون أن القوات المسلحة ستستمر فى مطاردة بعض جيوب الإرهابيين، ولن يستطيع الإرهابيون السيطرة على ملى متر من سيناء.

> وأكد المتحدث العسكرى، أن الكلام عن محاولة الإرهابيين الاستيلاء على الشيخ زويد لا يستحق الرد، مشددًا على أن سيناء فى قبضة القوات المصرية.

وتقدم بالشكر لأهالي سيناء على مساعدتهم القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب .

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