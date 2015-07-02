القبض على متهمة هاربة من 67 حكما قضائيا متنوعا فى الإسماعيلية

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز أبو صوير القبض على متهمة هاربة من 67 حكما قضائيا متنوعا.

وكان اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالاشتراك مع مباحث أبو صوير بالقبض على (أ.م.ع) 45 سنة بدون عمل مقيمة بأبو صوير البلد - دائرة المركز (متعددة أحكام) مطلوب التنفيذ عليها فى 67 حكما قضائيا بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها بالحبس 23 سنة بتهمة "تبديد".

تم التحفظ على المتهمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.