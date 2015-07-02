ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية خرطوش ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على مسجل خطر، بحوزته سلاح نارى، وكمية من الحشيش المخدر، بناحية القناطر الخيرية، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

شنت قيادات مديرية الأمن حملة أمنية مكبرة بإشراف، اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية وبرئاسة اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو "عادل. م. أ- 38 سنة" مسجل خطر تحت رقم 55 فئة (ب) أموال عامة، السابق اتهامه فى 11 قضية متنوعة، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش، و300 جرام من حشيش، ومبلغ من المال.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للحماية، والمبلغ المالى حصيلة البيع.

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