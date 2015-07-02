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الداخلية تداهم الأسواق فى رمضان وتضبط 352 قضية

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الداخلية تداهم الأسواق فى رمضان وتضبط 352 قضية الداخلية تداهم الأسواق فى رمضان وتضبط 352 قضية
واصلت شرطة مداهمة الأسواق فى شهر رمضان لضبط الأسعار وملاحقة السلع الغذائية الفاسدة.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء مدحت عبد الله مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين عن ضبط (352) قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها ( مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية) وتنفيذ ( 39 ) حكم قضائى.
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مصر 365

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