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"المرور" يضبط 1464 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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"المرور" يضبط 1464 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى "المرور" يضبط 1464 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء سعيد طعيمة، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1464 مخالفة مرورية متنوعة، منها تم رصد 116 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 306 مخالفات مرورية بالقاهرة، 253 مخالفة مرورية بالجيزة، 789 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365