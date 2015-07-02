أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مريض نفسى يقتل زميله بسبب الخلاف على سيجارة فى القليوبية

Google+ Print
مريض نفسى يقتل زميله بسبب الخلاف على سيجارة فى القليوبية مريض نفسى يقتل زميله بسبب الخلاف على سيجارة فى القليوبية
شهدت مستشفى الصحة النفسية ببنها واقعة مؤسفة، حيث قام مريض بقتل زميله باستخدام حامل التليفزيون مهشما رأسه بسبب الخلاف على سيجارة داخل عنبر 5، تطورت لمشاجرة بين الطرفين ضرب خلالها الجانى زميله على رأسه بحامل حديدى مهشما رأسه.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جامعة بنها، تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير من القليوبية إخطارا من قسم ثان بنها بتلقى إخطار من مستشفى الصحة النفسية ببنها بوفاة مريض داخل عنبر 5 بالمستشفى ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها الجامعى.

وتبين من التحريات المبدئية للواء عرفة حمزة مدبر المباحث الجنائية عن وقوع مشاجرة بين المريض محمد ع ع 45 سنة وبين مريض آخر بالعنبر يدعى محمد ر م 35 سنة بسبب الخلاف على سيجارة تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأول بضرب الثانى وتهشيم رأسه باستخدام حامل التليفزيون، مما تسبب فى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وسماع شهادة 6 ممرضين من النوبتجية الليلية وسماع أقوال مديرة المستشفى
>تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365