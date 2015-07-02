مريض نفسى يقتل زميله بسبب الخلاف على سيجارة فى القليوبية

شهدت مستشفى الصحة النفسية ببنها واقعة مؤسفة، حيث قام مريض بقتل زميله باستخدام حامل التليفزيون مهشما رأسه بسبب الخلاف على سيجارة داخل عنبر 5، تطورت لمشاجرة بين الطرفين ضرب خلالها الجانى زميله على رأسه بحامل حديدى مهشما رأسه.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جامعة بنها، تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير من القليوبية إخطارا من قسم ثان بنها بتلقى إخطار من مستشفى الصحة النفسية ببنها بوفاة مريض داخل عنبر 5 بالمستشفى ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها الجامعى.

وتبين من التحريات المبدئية للواء عرفة حمزة مدبر المباحث الجنائية عن وقوع مشاجرة بين المريض محمد ع ع 45 سنة وبين مريض آخر بالعنبر يدعى محمد ر م 35 سنة بسبب الخلاف على سيجارة تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأول بضرب الثانى وتهشيم رأسه باستخدام حامل التليفزيون، مما تسبب فى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وسماع شهادة 6 ممرضين من النوبتجية الليلية وسماع أقوال مديرة المستشفى

>تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.