وزير الإسكان : ١,٦ مليار جنيه لمدينة السادات لتوسيع قاعدة الاستثمارات بها

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولى اهتماما غير مسبوق بمدينة السادات، بدأت خلال العام المالى السابق ( ٢٠١٤- ٢٠١٥)، نظرا لموقعها المتميز وامتيازها بوجود توسعات صناعية، مما يجعلها مناخ جيد للاستثمار لتصبح فى المرحلة المقبلة، مدينة صناعية اقتصادية سكنية قادرة على المنافسة.

> وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن هيئة المجتمعات العمرانية، اقترحت استثمارات للمدينة خلال العام المالى الجديد ( ٢٠١٥ – ٢٠١٦)، و الذي بدأ أمس، تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه مقسمة على كافة القطاعات، وهى تمثل ما يزيد عن نصف إجمالى استثمارات المدينة، منذ إنشاءها عام ١٩٧٨وحتى عام ٢٠١٥، والتى وصلت إلى ٢,٨ مليار جنيه.

وأشار المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أنه يتم حاليا تنفيذ ٣٦٠ وحدة ضمن مشروع الإسكان المتوسط ، عن طريق الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، كمرحلة أولى، وتم تخطيط مساحة ٤٧٦ فدان لمشروع الاسكان الاجتماعى (وحدات سكنية)، وجارى تنفيذ ٤٩٨٠ وحدة اسكان اجتماعى بمعرفة الجهاز، تم الانتهاء من ٣٠٦٠ وحدة، ويقوم الجهاز المركزي للتعمير، بتنفيذ ٢٠٨٨ وحدة إسكان قومي، وجارى استلام ٦٤٨ وحدة، موضحا أنه عند الانتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجى، سيتم إضافة نحو 90 ألف وحدة سكنية أخرى.

وذكر عاشور أنه بالنسبة للأراضي، فإنه يتم حاليا توصيل المرافق ل ٦٦٩٨ قطعة أرض، وجارى تنفيذ ٩٥١ قطعة، وتم تخطيط مساحة ١٠٠٦ أفدنة لمشروع الإسكان الاجتماعى كقطع أراض صغيرة، ومع الإنتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجى للمدينة، متوقع إضافة ٥٠ ألف قطعة أخرى،

> لافتا إلى أنه يتم حاليا تسليم ٤١١٦ قطعة بالمناطق السكنية الـ 15 ، 28،24، 27 خلال 5 شهور ، تنتهى فى سبتمبر المقبل، وهذه القطع تمثل بما يقرب من ٨٠ ٪ ما تم تسليمه منذ بدء عمل المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه جارى طرح مأخذ ومحطة تنقية مياه سطحية بطاقة 350 ألف متر مكعب فى اليوم، بجانب المحطات التى تخدم المدينة، بجانب تنفيذ شبكات بطول 190 كيلومترا، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ محطة معالجة ميكانيكية بطاقة إستيعابية ١٠٠ ألف متر مكعب فى اليوم، وجارى طرح محطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمى، بجانب تنفيذ شبكات بطول 183 كيلومترا.

> وقال المهندس محمد عاشور، إنه جارى تنفيذ شبكات طرق بطول 47 كيلومترا، ورفع كفاءة طرق بطول 12 كيلومترا، وجارى التنسيق مع شركة نقل الكهرباء بوزارة الكهرباء لإضافة محطتى كهرباء بقدرة ١٢٠ و ١٦٠ م . ف. أ . للوفاء بمتطلبات المخطط الاستراتيجى للمدينة، وجارى تنفيذ شبكات بطول 424 كيلومترا.

> وأكد عاشور أنه تم تنفيذ وتوصيل شبكة غاز طبيعى لعدد 8 مناطق سكنية ( 12،11،8،7،4،3،2،1) وجارى امداد باقى المناطق بالمدينة بالغاز الطبيعى تباعا، وتم تنفيذ وتوصيل شبكة غاز طبيعى لجميع المناطق صناعية (7،6،5،4،3،2،1)، مشيرا إلى أن المدينة يتوفر بها جميع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والعامة، بجانب توافر 33 أتوبيس نقل عام تربط المدينة بالقاهرة والإسكندرية و محافظات الدلتا، والميكروباصات للنقل الداخلي، لخدمة ١٥٠ ألف نسمة بالمدينة.