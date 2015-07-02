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دراسة: المشروبات الغازية تقتل 184 ألف إنسان سنويًا

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دراسة: المشروبات الغازية تقتل 184 ألف إنسان سنويًا دراسة: المشروبات الغازية تقتل 184 ألف إنسان سنويًا

أفادت دراسة بحثية حديثة بأن المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر قد تكون مسؤولة عن وفاة 184 الف انسان حول العالم كل عام.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي” ان المشاركين في البحث الذي نشرت نتائجه في دورية “أمراض جهاز الدوران” حللوا المخاطر المترتبة على تناول المشروبات المحلاة بالسكر ومنها الإصابة بالسكري وأمراض القلب والاوعية الدموية والسرطانات مشيرة إلى أن الدراسة لم تشمل عصائر الفواكه الطبيعية.

وأضافت ان الباحثين يقدرون أن نحو 133 الف شخص يموتون جراء اصابتهم بداء السكري نتيجة لإفراطهم في تناول المشروبات المحلاة بالسكر فيما يموت نحو 45 الفا بأمراض القلب والاوعية الدموية، و6450 شخصا بأمراض السرطان التي تلعب هذه المشروبات دورا في الاصابة بها.

ونقلت الهيئة عن رئيس الباحثين داريوش مظفريان من جامعة تافتس ببوسطن في ولاية ماساشوسيتس الامريكية قوله “في العديد من دول العالم يموت عدد كبير من الاشخاص جراء عنصر غذائي واحد وهو المشروبات المحلاة بالسكر لذا يجب أن تكون مهمات خفض استهلاك هذه المشروبات او التخلص منها تماما احدى الاولويات على مستوى العالم”.

ولفتت الهيئة إلى أن المكسيك جاءت في المرتبة الاولى من حيث عدد الوفيات المرتبطة بتناول هذه المشروبات إذ بلغت النسبة فيها 450 حالة وفاة لكل مليون نسمة تتبعها الولايات المتحدة بـ 125 حالة وفاة لكل مليون نسمة.

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