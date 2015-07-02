سفير الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بمساندة مصر في مواجهة التهديدات الإرهابية

قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن الاتحاد ملتزم بمحاربة التهديدات الإرهابية التي تهدد مصر وتهدد الجميع.

وأدان موران – خلال الحلقة النقاشية التي نظمها عقب حفل الإفطار الذي نظمه بحضور نخبة من رجال الفكر والإعلام والدبلوماسيين الأوروبيين في مصر – الهجمات الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء أمس الاربعاء ومن قبلها الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، معرباً عن خالص التعازي لأسر ضحايا هجمات شمال سيناء.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران قد بدأ كلمته عقب حفل الإفطار بالوقوف والحضور دقيقة حدادا على روح الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الذي لقى حتفه في هجوم إرهابي قبل يومين وعلى أرواح شهداء الهجمات الإرهابية في سيناء.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يسعى لمحاربة الإرهاب ويضع خطط عمل لمحاربة هذه الظاهرة، مشيراً الى أن مصر هى شريك للاتحاد الأوروبي للتعامل في التحديات في كل من سوريا وليببا واليمن وأن هذه الاعتداءات تجعلنا نعمل على ارتباط أكثر مع مصر.