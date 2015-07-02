مقتل الإرهابي كمال علام قائد الجناح العسكري لأنصار بيت المقدس خلال حملات الجيش بالشيخ زويد

أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء بأن عمليات القصف الجوي التي جرت أمس الثلاثاء عقب تنفيذ العمليات الارهابية ضد الأكمنة العسكرية جنوب الشيخ زويد أسفرت عن مقتل الارهابي كمال علام قائد الجناح العسكري لتنظيم بيت المقدس وتم رصد جثمان كمال علام مشطورا الي نصفين .

وأضافت المصادر بان القوات المسلحة كشفت عن مقتل الارهابي باسل حسين محارب نجل شيخ التكفيريين بسيناء الملقب بأبو منير والذي سبق قتله منذ عامين بالشيخ زويد علي ايدي القوات المسلحة فيما قامت القوات بتصوير جثمان ووجه باسل محارب كما تاكدت القوات من مقتل الارهابي ابو اسكندر القيادي بتنظيم بيت المقدس وتم تصويرة من قبل القوات المسلحة.