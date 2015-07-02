إنفجار محدث صوت بجوار استراحة لضباط الشرطة بمدينة« دراو» بأسوان دون إصابات

انفجر محدث صوت فى محيط استراحة لضباط الشرطة بمدينة «دراو» فى محافظة أسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ،و لم يسفر عنه أى إصابات أو تلفيات.

> حيث تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى إخطاراً من مدير الحماية المدنية يفيد بأنفجار محدث صوت فى محيط استراحة لضباط الأمن بمدينة دراو ولم يسفر عنه أى إصابات أو تلفيات ،و أنتقلت قوات الحماية المدينة ورجال المفرقعات وجارى تمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أى متفجرات أخرى ،وتم فرض كردون أمنى للمنطقة لحين الإنتهاء من الفحص.