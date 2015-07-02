خارجية روسيا: ندعم دور مصر فى تسوية النزاع بالشرق الأوسط

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن رباعية الشرق الأوسط للوسطاء الدوليين تدعم الدور الذى تلعبه مصر فى تسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، حيث أدان المبعوثون بأشد العبارات اغتيال النائب العام المصرى هشام بركات.

وأصدرت الخارجية الروسية، الأربعاء، بيانا بشأن محادثات أجراها المبعوثون للرباعية فى القاهرة يومى 29 و30 يونيو، حيث التقى سيرجى فيرشينين مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسى إلى الشرق الأوسط، والذى يمثل موسكو فى المحادثات بوزير الخارجية سامح شكرى لمناقشة الوضع فى المنطقة.

وذكرت الوزارة فى البيان أن هذه اللقاءات أصبحت "الخطوة الأولى فى إقامة قنوات تعاون مباشرة ودائمة (للرباعية) مع الدول العربية".

وتابع البيان: "كانت مسائل الدفع قدما بحل الدولتين لمعالجة القضية الفلسطينية فى صلب الاهتمام، بالإضافة إلى مهمة توفير الظروف الملائمة لاستئناف عملية التفاوض حول المسائل الجوهرية".

وأكد مبعوثو أطراف الرباعية على الدور المحورى لمصر فى التوصل إلى تسوية طويلة الأمد وعادلة للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى، مع التشديد على أهمية مبادرة السلام العربية من أجل التوصل إلى حل شامل للنزاع.

وكان المبعوثون الخاصون لروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة التقوا فى القاهرة مع كل من وزير الخارجية المصرى سامح شكرى وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربى، وفايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى.

المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسى يغادر القاهرة