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مقتل 7 حوثيين و 5 من أنصار الحكومة اليمنية فى معارك جديدة بعدن

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مقتل 7 حوثيين و 5 من أنصار الحكومة اليمنية فى معارك جديدة بعدن مقتل 7 حوثيين و 5 من أنصار الحكومة اليمنية فى معارك جديدة بعدن
قتل سبعة من المتمردين الحوثيين وخمسة من انصار اليمنية المعترف بها دوليا فى معارك جديدة فجر الخميس فى عدن جنوب اليمنى، على ما افاد مسئول عسكرى.

وقال المسؤول ان المعارك اندلعت فى شمال مدينة عدن الساحلية، ثانى اكبر المدن اليمنية، غداة تعرضها الاربعاء لاطلاق صواريخ اسفرت عن سقوط 31 قتيلا واصابة 103 بجروح.

وقال المسؤول العسكرى ان الحوثيين حاولوا التقدم فى حى البساتين فى عدن لكنهم اصطدموا بعناصر "لجان المقاومة الشعبية" التى تضم مسلحين يقاتلون الحوثيين وموالين لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى، وفى غرب عدن قتل مدنيان عند سقوط صواريخ كاتيوشا اطلقها المتمردون على عدد من المساكن، على ما افاد سكان فى المنطقة.

وأكد مسئول فى مصفاة عدن ناصر شايف لوكالة فرانس برس ان المصب النفطى القريب استهدف بنيران المتمردين لليوم الخامس على التوالى، ولا تزال النيران مشتعلة فى خزانات نفط فى مصفاة المدينة بعدما اصيبت بنيران المتمردين السبت.

ومن جهة اخرى شن التحالف العربى بقيادة ليل الاربعاء الخميس عدة غارات على مواقع للمتمردين فى محافظتى لحج وشبوة شمال عدن، وفق ما افاد سكان.

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مصر 365

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