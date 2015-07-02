"شهادة اللياقة الطبية" شرط أساسى للسكن بالمدينة الجامعية فى سوهاج

أعلن مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة، أن الطلاب المرشحين للسكن بالمدن الجامعية، طلاب وطالبات، يجب اجتيازهم الفحوصات الطبية المتعلقة بالكشف عن المواد والعقاقير المخدرة، بالإضافة إلى شهادة صحية تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية أو معالجتها قبل التسكين.

وقال رئيس الجامعة،فى تصريحات صحفية، أنه نظراً لاكتشاف العديد من الحالات بين الطلاب على مستوى الجمهورية، يتعاطون بعض الأدوية أو المواد المخدرة، الأمر الذى يؤدى إلى انتشار هذه الظاهرة بين الطلبة، ومن ثم التأثير على مستقبلهم العلمى والعملى بالسلب، فإنه يتم التنسيق مع إدارة المدن الجامعية من خلال استمارة لياقة طبية لكل طالب على حدة تكون أساسية لالتحاقه بالمدينة الجامعية ولا يجوز التسكين بدونها.