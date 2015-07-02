أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"شهادة اللياقة الطبية" شرط أساسى للسكن بالمدينة الجامعية فى سوهاج

Google+ Print
"شهادة اللياقة الطبية" شرط أساسى للسكن بالمدينة الجامعية فى سوهاج "شهادة اللياقة الطبية" شرط أساسى للسكن بالمدينة الجامعية فى سوهاج
أعلن مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة، أن الطلاب المرشحين للسكن بالمدن الجامعية، طلاب وطالبات، يجب اجتيازهم الفحوصات الطبية المتعلقة بالكشف عن المواد والعقاقير المخدرة، بالإضافة إلى شهادة صحية تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية أو معالجتها قبل التسكين.

وقال رئيس الجامعة،فى تصريحات صحفية، أنه نظراً لاكتشاف العديد من الحالات بين الطلاب على مستوى الجمهورية، يتعاطون بعض الأدوية أو المواد المخدرة، الأمر الذى يؤدى إلى انتشار هذه الظاهرة بين الطلبة، ومن ثم التأثير على مستقبلهم العلمى والعملى بالسلب، فإنه يتم التنسيق مع إدارة المدن الجامعية من خلال استمارة لياقة طبية لكل طالب على حدة تكون أساسية لالتحاقه بالمدينة الجامعية ولا يجوز التسكين بدونها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365