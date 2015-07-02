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إرهابيون يطلقون النار على مدرعة شرطة بالفيوم دون إصابات

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إرهابيون يطلقون النار على مدرعة شرطة بالفيوم دون إصابات إرهابيون يطلقون النار على مدرعة شرطة بالفيوم دون إصابات
قام إرهابيون بإطلاق النار على مدرعة شرطة بالقرب من قرية جرفس بمركز سنورس بالفيوم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وفروا هاربين.

وكانت حالة من الذعر سادت بين أهالى قرية جرفس بمركز سنورس والقرى المجاورة لها فى ساعة مبكرة من صباح اليوم عقب سماع صوت طلقات نارية أطلقت بكثافة، وتبين ان مجهولين قاموا باستهداف مدرعة شرطة أثناء مرورها من أمام القرية وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة عليها، وتبادلت قوة الشرطة إطلاق النيران معهم وفروا هاربين دون وقوع إصابات.
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