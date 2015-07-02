استشهاد خفير عقب إطلاق إرهابيين النار عليه خلال حراسة بنك بالفيوم

استشهد خفير بالفيوم متأثرا بإصابته عقب قيام إرهابيين بإطلاق النيران عليه أثناء تواجده بخدمته فى حراسة أحد بنوك التنمية والائتمان الزراعى بمركز يوسف الصديق وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان مستشفى أبشواى المركزى استقبل جثة هامدة لخفير يدعى أحمد يونس وتبين أنه كان متواجدا فى عمله لحراسة أحد بنوك التنمية والائتمان الزراعى بمركز يوسف الصديق وقام إرهابيون فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بإطلاق النار عليه ولقى مصرعه فى الحال وفر الجناة هاربين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.