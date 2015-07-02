القوات الخاصة الليبية: مقتل 13 جندياً بقوات الصاعقة فى يونيو

لقى 13 جنديا من العسكريين النظامين والمتطوعين والاحتياط بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مصرعهم خلال شهر يونيو الماضى، جراء الاشتباكات العنيفة بمحورى بوعطنى و المهشهش.

وقال متحدث القوات الخاصة الليبية ببنغازى العقيد ميلود الزوى ،فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن 13 جنديا من القوات الخاصة "الصاعقة" لقوا مصرعهم خلال شهر يونيو الماضى جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى، بمحورى بوعطنى و المهشهش،لافتا إنه تم تكبيد أنصار الشريعة خسائر كبيرة فى عناصرهم والعتاد الحربية.

وأوضح أن قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة تتقدم بكافة المحاور القتالية بمدينة بنغازى.

>يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي،ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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