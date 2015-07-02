جمعية حفظ النعمة تعقد اجتماعها الثامن وتناقش آلية تنفيذ خططها

عقد مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض اجتماعه الثامن بالمقر الجديد الدائم بالرياض، برئاسة الاستاذ عودة بن عبدالعزيز العودة نائب رئيس مجلس الادارة المشرف العام على الجمعية، وحضور كل من د. شباب بن عويض الحارثي أمين الصندوق وأعضاء المجلس د. دخيل الله بن محمود الأزوري واللواء م. الدكتور صالح بن فارس الزهراني والدكتور علي بن شائع النفيسة والأستاذ علي بن صالح العُمري والشيخ عبدالله بن راشد الراشد والعميد م. فاروق العرابي الحارثي والشيخ فهد بن عبدالله الفهيد والشيخ سليمان بن علي الغانم وعضو المجلس الجديد الأستاذ فهد بن عبدالله العجاجي وحضور المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني.

وأحاط نائب رئيس المجلس الأستاذ عودة بن عبدالعزيز العودة الأعضاء بما تم انجازه خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث أوضح الجهود التي بذلت لتجهيز المقر الدائم للجمعية، بعد أن رافقهم في جولة على الأقسام الادارية والتشغيلية بالجمعية واطلعهم على السيارات الخاصة بنقل فائض الأطعمة وكذلك الثلاجات والتجهيزات الخاصة بمرحلة التشغيل.

وقد اقر المجلس أجراء بعض التغييرات في منصب رئيس المجلس ونائبه وبعد تصويت اعضاء المجلس تم اختيار:

1/ الأستاذ عودة بن عبدالعزيز العبدالله العودة رئيساً لمجلس ادارة الجمعية خلفاً لرئيسه السابق الشيخ منصور بن حمد المالك.

2/ د. علي بن شائع النفيسة نائباً لرئيس المجلس.

3/ د. شباب بن عويض الحارثي أمين الصندوق.

4/ الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني مديراً عاماً للجمعية

حيث أبدى المجلس شكره وتقديره لرئيس المجلس السابق الشيخ منصور بن حمد المالك على ما بذله من وقته وفكره لهذه الجمعية منذ مرحلة تأسيسها. كما رحب المجلس بانضمام الأستاذ فهد عبدالله العجاجي لعضويته. بعد ذلك ناقش الأعضاء الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، منها امكانية عقد شراكات مع بعض الجهات الداعمة لأهداف الجمعية ورسالتها، ودراسة آلية الاستفادة من فائض الأطعمة غير الصالحة للاستخدام الآدمي وإعادة تدويرها لتصبح أعلافاً للمواشي والدواجن حيث وافق المجلس على العرض المقدم للجمعية بهذا الشأن.