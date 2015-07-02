تكليفات جديدة بتعليم منطقة الرياض

الرياض - منصور الحسين

أصدر مدير التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد بتكليف عدد من التربويين والتربويات بعدد من المناصب في الإدارات ومكاتب التعليم بمنطقة الرياض حيث صدر قرار تكليف عبدالرحمن بن حسين المالكي مشرفاً عاماً على مكتب مدير التعليم وناصر الطياش مديراً لشؤون الموظفين، وصدر تكليف الاستاذ هباس بن بجاد البقمي رئيساً لقسم التوظيف بالإدارة، ومحمود بن عبدالله القويحص مديراً للتعليم الأهلي والأجنبي، وسعود بن خلف الدوسري مساعداً لمدير مكتب التعليم بقرطبة للشؤون المدرسية، وهدى بنت إبراهيم الشريف رئيسة لقسم الشؤون المدرسية للشؤون التعليمية بمكتب التعليم بشمال الرياض وحنان بنت أسعد المهيدب رئيسة لقسم الشؤون المدرسية بمكتب التعليم بالنهضة، وفاطمة بنت علي الزكري رئيسة للشؤون المدرسية بمكتب التعليم بشمال الرياض.