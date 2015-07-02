"التضامن": خبراء فى مكافحة الإدمان يشاركون فى تطوير المناهج التعليمية

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك خبراء من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع للوزارة، يشاركون حاليا فى تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع خبراء وزارة التربية والتعليم، وذلك لتضمين عدد من رسائل التوعية لطلاب المدارس بخطورة الأدمان .

وأكد عمرو عثمان، مدير الصندوق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لديهم تصورا كاملا لرسائل التوعية الخاصة بالطلاب، مضيفا أنه سيتم إضافتها ابتداءً من العام الدراسى المقبل، وسيتم التركيز على التعليم الأساسى، وخاصة مرحلتى الابتدائية والإعدادية .

وقال عمرو عثمان إن مضمون رسائل التوعية تحث على البعد عن التدخين وسرد آثاره السلبية على صحة الإنسان، وذلك وفقا للمادة، حيث إنه فى مادة الدين الإسلامى أو المسيحى على تحريم الله للتدخين لأضراره بالصحة وفى مادة العلوم مثلا سيتم التركيز على خطورة التدخين على جهاز التنفس لدى الإنسان والأمراض التى يسبهها للرئة والقلب .

- وزيرة التضامن: انتظام حركة صرف المعاشات بكل مكاتب ومنافذ الجمهورية