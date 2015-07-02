أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التضامن": خبراء فى مكافحة الإدمان يشاركون فى تطوير المناهج التعليمية

Google+ Print
"التضامن": خبراء فى مكافحة الإدمان يشاركون فى تطوير المناهج التعليمية "التضامن": خبراء فى مكافحة الإدمان يشاركون فى تطوير المناهج التعليمية
أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك خبراء من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع للوزارة، يشاركون حاليا فى تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع خبراء وزارة التربية والتعليم، وذلك لتضمين عدد من رسائل التوعية لطلاب المدارس بخطورة الأدمان .

وأكد عمرو عثمان، مدير الصندوق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لديهم تصورا كاملا لرسائل التوعية الخاصة بالطلاب، مضيفا أنه سيتم إضافتها ابتداءً من العام الدراسى المقبل، وسيتم التركيز على التعليم الأساسى، وخاصة مرحلتى الابتدائية والإعدادية .

وقال عمرو عثمان إن مضمون رسائل التوعية تحث على البعد عن التدخين وسرد آثاره السلبية على صحة الإنسان، وذلك وفقا للمادة، حيث إنه فى مادة الدين الإسلامى أو المسيحى على تحريم الله للتدخين لأضراره بالصحة وفى مادة العلوم مثلا سيتم التركيز على خطورة التدخين على جهاز التنفس لدى الإنسان والأمراض التى يسبهها للرئة والقلب .

- وزيرة التضامن: انتظام حركة صرف المعاشات بكل مكاتب ومنافذ الجمهورية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365