الانتهاء من تركيب 16 "شمندورة" وإزالة آخر جسرين بقناة السويس الجديدة

قال المهندس وجدى زكى جرس، المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة فى تصريحات صحفية، بأنه تم إزالة آخر جسرين من الجسور المقامة على قناة السويس الجديدة، مؤكدا على إمكانية عبور القناة بالكامل بطول 72 كيلو بدون فواصل.

وأشار زكى إلى الانتهاء من تركيب مايقرب من 16 شمندورة داخل قناة السويس الجديدة من إجمالى 110 شمندورات المستهدف تركيبها داخل القناة الجديدة، حيث إن هذه الشمندورات تعتبر من أحدث أنواع الشمندورات على مستوى العالم.

وأضاف زكى أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أجرى زيارة تفقدية للمنطقة من الكيلو 50 وحتى الكيلو 95، بعد إزالة آخر جسرين، مؤكدًا استكمال أعمال التكريك بها للوصول إلى العمق المستهدف وهو 24 مترًا، الذى يسمح بمرور السفن ذات غاطس 66 قدمًا.

وأكد زكى بأنه وصلت آخر كراكة أجنبية للعمل داخل قناة السويس الجديدة، حيث صلت الكراكة الهولندية "أورانجى" التابعة لشركة بوسكالس الهولندية المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة.

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