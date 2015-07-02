هاشتاغ "الوليد بن طلال" الأكثر تداولاً بعد تبرعه بكامل ثروته

كشف رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال انه سيتبرع بكامل ثروته التي تبلغ 32 مليار دولار، لصالح الجمعيات الخيرية والإنسانية في المملكة ودول العالم، خلال السنوات المقبلة عبر مؤسسة "الوليد الإنسانية"، حسب خطة مدروسة للأعوام القادمة.

وقال الوليد في خطاب إعلان الهبة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء 1 يوليو/تموز: من منطلق حرصي وشغفي بالعمل الإنساني، وهو ما عهدتموه مني منذ 35 عاما دون انقطاع، فإنني أتعهد بأن أهب كل ما أملك لمؤسسة الوليد للإنسانية في كل مجالاتها: دعم المجتمع، والقضاء على الفقر، وتمكين المرأة والشباب، ومد يد العون عند حدوث الكوارث الطبيعية، وبناء جسور بين الثقافات".

وأضاف: "ستفعل هذه الهبة على مراحل، حسب خطة مدروسة للأعوام القادمة واستراتيجية يشرف عليها مجلس نظراء، لضمان استمرارية تفعيل أموالي بعد وفاتي، ولضمان إيصالها لمشاريع ومبادرات تهدف لخدمة الإنسانية".

وأوضح الأمير الوليد أن جزءا من تلك التبرعات سيشمل حصة شخصية في شركة المملكة القابضة، وهي الذراع الاستثمارية التي يملك فيها الحصة الكبرى، لكنه أكد أنه لا ينوي بيع أي من تلك الأسهم ولن يكون هناك أي تأثير على سعر سهم الشركة جراء تلك الخطة.

وبعد هذا الإعلان، أطلق الخليجيون بشكل عام والسعوديون بشكل خاص تغريدات كثيرة لدعم خطة الأمير الخيرية، كما أصبح هاشتاغ ‫#الوليد_بن_طلال_يتبرع_بثروته‬ الأكثر تداولاً في السعودية.

ومن أبرز التغريدات:

@goromalbeshe: الي عطاه يعطينا والموفق الي يستخدمها في طاعة الله ستترك مالك كله ومايسرك أن تجده أمامك قدمه اليوم #الوليد_بن_طلال_يتبرع_بثروته

@5loodAhlawy_7: ما نقص مال من صدقة الله يزيد ويبارك له ويرزقنا ان شاء الله

@ABDUALRHMANHUSS: جزاك الله خيرا على مقدمته

Aseel : مانقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل

@R1R2R3R4: ماراح اقدر أعد افعال الوليد بن طلال الخيرية من كثرها ولحد يقول هذا رياء ليت كل الأمراء زيه يفعلون الخير