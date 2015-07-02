بعد منع مسلسلها "عناية مشددة" لينا كرم بطلة مشهد إباحي في رمضان

أثارت الفنانة السورية لينا كرم عاصفة من السّخط والانتقادات عبر صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بمشهد وصفه المتابعون بـ "المستفز" ضمن المسلسل السوري "عناية مشددة".

وظهرت كرم في أحد مشاهد العمل ضمن غرفة نوم في أحد فنادق بيروت تقوم باختيار شاب ليكون بصحبتها من بين خمس شبّان، بعد أن تؤكّد لها الوسيطة التي قامت بانتقاء الشّبّان لها بأنّ فتاها الأشوس الذي قامت باختياره سليم صحيّاً وخال من الأمراض السارية، في إشارة واضحة وعلنيّة أنّها تريد ممارسة الجنس معه وتلبية رغباتها فيه.

مشاهد مثيرة وإيحاءات تبِعت تواجد كرم وفتاها معاً في غرفة النّوم، لينتهي الأمر بحركة "زوم" على وجه الشاب وجسده الذي بدا عليه التعرّق الشديد بعد أن أرهقته شهوة "عتاب"، ليقول لها هذا يكفي، فتجيبه بأنّها دفعت له ومن حقّها تستمتع فيه كيفما تشاء.

وتلعب كرم في العمل دور "عتاب" وهي امرأة غنية مطلّقة تدير جمعية خيرية وتملك مقهى وتجعلهما غطاءً للأخطاء التي ترتكبها، فهي تستغلّ الحرب الدائرة في سوريا والفوضى للعمل بكل ما له علاقة بالدعارة وتشجيع الفتيات على ذلك.

وكانت منعت الرقابة في التلفزيون السوري مسلسل "عناية مشددة" من العرض على الشاشات السورية، ولكن سرعان ما تراجعت عن هذا القرار وأجازت عرضه، والعمل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج أحمد إبراهيم أحمد، ومن بطولة عباس النوري ومرح جبر وديمة قندلفت وأيمن رضا وسليم صبري ..

وتدور أحداث العمل في العامين 2013-2014، وتتناول يوميات المواطن السوري في ظل ما تشهده البلاد من تغيرات اقتصادية، واجتماعية، وعنف، عبر الكثير من التفاصيل، التي تنقل صورة الواقع الأليم الذي يعيشه السوريون وسط الحرب، كـ"الخطف، والنزوح، وتجارة الأعضاء، كذلك يصوّر العمل شخصيات تتّسم بمطلق العنف، والدموية، والانتهازية، واللاإنسانية.

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