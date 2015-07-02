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3 نجوم بوليووديين في المغرب

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الأربعاء 01-07-2015 20:14

تحلّ ثلة من نجوم بوليوود في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، في شهر يوليو الجاري، من أجل تصوير فيلم جديد يحمل عنوان "ديشوم" للمخرج روهيت دهاوان، بمشاركة جون أبراهام، الذي يُعتبر من الممثلين الأكثر نجاحاً في الهند، إلى جانب الممثلة جاكلين فرناندز ذات الأصل السيريلانكي والممثل فارون دهاوان ابن المخرج ديفيد دهاوان، الحائز على جائزة أحسن ممثل صاعد في 2012 عن فيلم (طالب السنة ) للمخرج كاران جوهر.

و كان جون أبراهام قد زار مدينة الدار البيضاء عام 2007 لافتتاح مركب سينمائي. وفارون دهاوان سبقت له زيارة المغرب في 2012 ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

 

 

 

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