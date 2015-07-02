خوليو إغلاسياس يخضع لعملية جراحية

خضع النجم العالمي Julio Iglesias خلال الأيام القليلة الماضية لعملية جراحية بسيطة في ظهره.

وكشفت العديد من الصحف الأجنبية أن أسطورة الفن الإسباني البالغ من العمر 71 عاماً، لم يكن يعاني من أمراض قلبية كما تحدثت بعض الشائعات، بل أجرى له الأطباء عملية في أسفل ظهره، وهو الآن بصحة جيدة.

هذا النجم الذي تخطت مبيعات ألبوماته الـ 300 مليون نسخة حول العالم، سيتابع نشاطاته الفنية بشكل طبيعي بعد إنتهاء فترة الراحة التي حددها له الأطباء.

يشار إلى أن Enrique Iglesias، الذي سيزور لبنان قريباً، تعرض منذ فترة لحادثة مؤلمة خلال حفله الغنائي في مدينة تيخوانا المكسيكية، حيث أصاب إصبعي يده إصابة بليغة عندما حاول الإمساك بطائرة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد، واضطر لإجراء عملية جراحية حينها.