هذا ما حصل مع عبادي الجوهر خلال إفطار مصمم الأزياء سراج سند

بمناسبة شهر رمضان المبارك، أقام مصمم الأزياء السعودي سراج سند حفل إفطاره السنوي في قاعة "ليلتي" في جدة، بحضور عدد من رجال الأعمال والمسؤولين والفنانين والرياضيين والشعراء.

ومن أبرزالفنانين الذين حضروا عبادي الجوهر، وطلال سلامة، وحسن إسكندراني، وعبد السلام سالم، وحسن الزهراني، ومحمد حمزة، وعماد اليوسف، وعبد الرحمن عزت، ود.فهد غزولي، وخالد سامي، ولؤي حمزة، ومنيف العبد الله، والشاعر ضياء خوجة، ومن الرياضيين خالد قهوجي.

وعادةً خلال هذه اللقاءات، تحصل مع المشاهير الكثير من المواقف، بعضاً منها تكون محرجة قد تضايقهم، ومع ذلك يضطرون لإخفاء تذمّرهم منها.

وأحياناً يتعرّض الفنان لموقف محرج من معجبيه، وهذا ما حصل مع الفنان عبادي الجوهر، فما أن سمعنا آذان المغرب معلناً وقت الإفطار، ومع أول لقمة يضعها الفنان عبادي في فمه حتى تقدّم أحد المعجبين وطلب التقاط صور "سيلفي" معه، وبكل أدب قال الفنان عبادي الجوهر له: "دعني أفطر ثم تعال وتصوّر معي عشرة صور "سيلفي"". ولكن إصرار المعجب على الأمر موضحاً ذلك بقوله إنه بعد الإفطار لن يجد فرصة لإلتقاط الصور مع الفنان بسبب تزاحم المعجبين الذين حضروا الإفطار، دون دعوة، فقط لرؤية الفنان والتقاط الصور معه، جعل عبادي الجوهر يوافق على التقاط صور "سيلفي" مع المعجب.

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