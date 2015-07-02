أروى تكشف أسرار وتفاصيل نجاح برنامجها "خليها علينا"

حاز برنامج " خليها علينا" الذي قدمته النجمة أروى على شاشة "MBC" على جائزة أفضل برنامج فنّي في الملتقى العربي للإعلام للعام 2015، لتضيف أروى ثاني إنجاز للقناة على صعيد البرامج الفنية والمنوعات بعد فوز برنامج "آخر من يعلم" عام 2010، في مهرجان "الخليج للإذاعة والتلفزيون" في دولة البحرين.

وفي تصريحات خاصة، أكدت أروى أنها كانت تطمح منذ البداية لأن تحقق الجماهيرية وبأنها سعت مع فريق العمل على تحقيق ذلك.

وأشارت أروى إلى أن مفتاح النجاح كان المنتج المنفذ عبد الفتاح المصري، وقالت إنه استطاع أن ينفذ الفكرة باحترافية عالية، مضيفة أنه كان يسدي لها النصائح فتعلمت منه الكثير حسب تعبيرها.

وحول ملاحقتها لكل شيء في البرنامج حتى خارج أوقات عرض الحلقات، كانت صريحة إلى أبعد حد إذ قالت: "حتى القهوة التي يشربها الضيوف كنت أدقق بها، وإذا لم تعجبني كنت أغيرها".

وتابعت: "وحتى عندما أكون في البيت كان التواصل مع البرنامج شيئاً أساسياً، ومن بين ما كنت أقوم به متابعة البرامج الأخرى التي يظهر بها ضيوفنا لمنع تكرار الأفكار في برنامجنا".

وحول أهم ما جرى في البرنامج طيلة حلقاته، قالت أروى إنها لا تنسى كيف كان ضيوفها يعبّرون لها عن راحتهم في الحلقات عندما كانوا يقولون لها: "لا رغبة لنا في المغادرة"، وخصصت أروى بعض النجوم بعبارات قالوها لها وأبرزهم القيصر كاظم الذي قال لها معجباً: "استمتعت جداً في تصوير الحلقة الذي اعتبرتها حلقة خاصة بالنسبة لي وكذلك راغب علامة إذ قال: "هذه أجمل مقابلة تجرى معي في حياتي".. والنجم وائل جسار الذي قال:" أخرجتِ مني أشياء عن حياتي لم أبُح بها طيلة حياتي".

وعن شعورها في الشارع أثناء تقديمها للبرنامج قالت: "كنت في غاية السعادة أنني بثثت الفرحة على وجه الناس، وكانوا في الشوارع والمطاعم يعبرون لي عن ذلك في لبنان والخليج ويقولون لي – خليها علينا- والحمد الله على هذه النعمة والثواب على الله سبحانه وتعالى".

يذكر أن هذه الجائزة هي الثانية لأروى عن برنامج قدمته على قناة MBC بعد نجاحها في حصد جائزة أفضل برنامج فني في الخليج "برنامج آخر من يعلم" في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في البحرين والذي قدمته على أربعة مواسم.

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