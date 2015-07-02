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بالصور.. مدير أمن الشرقية يتفقد الحالة الأمنية بمدينة الزقازيق

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قام اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، بتفقد الحالة الأمنية داخل مدينة الزقازيق، حيث قام بالمرور على الخدمات الثابتة والمتحركة والمرور على الخدمات المعينة على الكنائس والبنوك بمدينة الزقازيق، وقام بمصافحة القوات وتقديم الدعم المعنوى لهم.

وشدد مدير الأمن، على جميع الخدمات باليقظة التامة أثناء الخدمة والتأمين الجيد لشخصهم والأماكن والمنشآت العامة والخاصة، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وفى سياق متصل، تشهد المحافظة استنفارا أمنيا مكثفا بمختلف مراكزها.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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