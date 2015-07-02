مؤسسة "حارتنا" تفتتح منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى الإسكندرية

افتتحت مؤسسة حارتنا المصرية لتنمية المجتمع، مساء أمس الأربعاء، منفذا لبيع السلع الغذائية للقوات المسلحة بأسعار مخفضة فى شرق الإسكندرية، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدنى.

من جانبه، قال إيهاب زكريا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة حارتنا المصرية، إن منفذ البيع غير هادف إلى الربح المادى، وإنما إلى رفع المعاناة عن محدودى الدخل من أبناء محافظة الإسكندرية، خصوصًا قاطنى شرق المحافظة، ويتم بيع السلع الغذائية بأسعار التكلفة فقط، ويستمر هذا المنفذ حتى بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف وائل مسيرى، أمين صندق المؤسسة، أنه تم توزيع عدد 200 كرتونة سلع غذائية مجانًا على محدودى الدخل من أهالى المنطقة، وسط إقبال شديد من أهالى المنطقة.

وطالب ماريو نبيل، المستشار القانونى للمؤسسة، بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بصورة حقيقة وإنشاء منافذ بيع فى محافظات مصر لرفع المعاناة عن محدودى الدخل.