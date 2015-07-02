محافظ الإسكندرية: تخصيص 10 أفدنة لإنشاء مجمع محاكم خارج الكتلة السكنية

قال الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إن حادث اغتيال المستشار هشام بركات يزيد المصريين إصراراً، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن فى سيناء يتمنى كل مصرى أن يشارك به، ويكون مكان كل جندى بالقوات المسلحة.

وأعلن المسيرى على هامش تقديمه واجب العزاء فى المستشار هشام بركات بنادى قضاة الإسكندرية، تخصيص 10 أفدنة لإنشاء مجمع محاكم خارج الكتلة السكنية، لزيادة تأمين القضاة والمحاكم، وأيضاً تسهيل حركة المرور، قائلا "تم توقيع بروتوكول مع وزير العدل المستشار أحمد الزند لنقل مجمع المحاكم من داخل المدينة".

وأضاف المسيرى أن عدم قدرتنا على المشاركة فى الحرب على الإرهاب عسكرياً، لن تمنعنا من المشاركة كمدنين كل منا فى موقعه، مشيراً إلى البدء فى عمليات التبرع بالدم وإرسالها للجنود المصابين، قائلا إن "ما يحدث على أرض سيناء يؤكد أن "وقت الكلام انتهى"، وآن أوان العمل ومساندة شعب مصر لحكومته.