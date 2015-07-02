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مجلس جامعة المنيا يجدد التعاقد مع شركة "فالكون" لمدة عام

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مجلس جامعة المنيا يجدد التعاقد مع شركة "فالكون" لمدة عام مجلس جامعة المنيا يجدد التعاقد مع شركة "فالكون" لمدة عام
قرر مجلس جامعة المنيا، تجديد التعاقد مع شركة فالكون للتأمين والحراسة لمدة عام، وذلك بعد تأجيل الاجتماع الذى كان من المقرر له الثلاثاء الماضى، بسبب قرار اعتبار يوم 30 يونيو إجازة رسمية للدولة.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة مدت التعاقد مع الشركة ولكن مع شروط جديدة منها تخفيض الأعداد، وذلك لأن العملية التعليمية بالجامعة مرت بسلام خلال العام الماضى لعدة عوامل، من بينها التشديد على انتظام العملية التعليمية، وتوسيع قاعدة مشاركة الطلاب فى الأنشطة، وكذلك تواجد الشرطة بالقرب من البوابات.

وأضاف أبو المجد، أن العقوبات الرادعة وهيكلة الأمن الإدارى دعمت استقرار الجامعة، مشيرا إلى تجديد التعاقد مع فالكون جاء خشية حذف ضلع من المنظومة الأمنية وما ينتج عن ذلك من مشكلات فيما بعد، مؤكدا أنه حال استمرار الحالة الأمنية على ما هى عليه ستدرس الجامعة إلغاء التعاقد مع الشركة خلال العام المقبل.


>- جامعة دمنهور تجدد التعاقد مع فالكون لمدة شهر لدراسة العروض المقدمة لها

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