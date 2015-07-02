"جيش الإسلام" يعدم عناصر من داعش ردا على قتل التنظيم لمقاتليه فى سوريا

نشر "جيش الإسلام" أحد أبرز الفصائل المقاتلة فى ريف دمشق، شريط فيديو يتبنى فيه إعدام عناصر من تنظيم "داعش" ردا على إقدام التنظيم المتطرف على قتل مقاتلين له قبل أيام بحسب قوله.

وبثت قناة "العربية" الإخبارية الليلة، الشريط الترويجى، الذى يشبه إلى حد كبير تلك الفيديوهات الوحشية التى يبثها تنظيم "داعش"، والذى أظهر فصيل "جيش الإسلام" الذى يقوده زهران علوش ويقاتل فى الغوطة الشرقية، مجموعة قال إنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" استطاع اعتقالهم خلال معارك فى ريف دمشق.

واعترف المعتقلون أمام الكاميرا بأنهم قاتلوا فى صفوف التنظيم، وبأنهم حصلوا على أوامر بقتال الفصائل الأخرى المعارضة وليس جيش النظام.

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