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«مدني جدة» يداهم منازل تُستخدم كمستودعات

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«مدني جدة» يداهم منازل تُستخدم كمستودعات «مدني جدة» يداهم منازل تُستخدم كمستودعات

    عاودت فرق السلامة التابعة للدفاع المدني بمحافظة جدة استكمال أعمالها في الكشف على المنازل في منطقة البلد وسط جدة بحثاً عن مستودعات تعمل في تخزين المواد التجارية بطريقة غير نظامية.

وأفاد الدفاع المدني في بيان أن بعض المواقع في منطقة باب شريف التجارية ظاهرها منازل وباطنها مستودعات، وعلى خلفية حادث الحريق الذي وقع مطلع هذا الأسبوع داهمت فرق السلامة منطقة البلد بعدة فرق ترأسها العقيد غازي الغامدي مدير الإدارة للكشف على المباني خلال الفترة الصباحية التي جرت الثلاثاء بإشعار (٦١) موقعاً لمراجعة "مدني جدة" لاستكمال متطلبات السلامة، بينما تم ضبط سبعة مواقع، وحرر بها ضبط مخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن سبعة مواقع مخالفة يتطلب إخلاؤها تماماً من التخزين.

وذكر أنه في الفترة المسائية تم إغلاق (١١) موقعاً في نفس المنطقة والمواقع المحيطة بها، وإشعار (٢٤) لمراجعة "مدني جدة" لاستكمال متطلبات السلامة، وحرر ضبط مخالفة على موقعين.

وتواصل فرق التفتيش أعمالها في الكشف عن جميع المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم دون هوادة لتحقيق السلامة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

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