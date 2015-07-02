د. المديرس: أمير الشرقية حريص على دعم الأندية الموسمية

أكد د. عبدالرحمن المديرس مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعم الأندية الموسمية بالمنطقة والارتقاء بما تقدمه من تنوع في البرامج والأنشطة وإثراء فكر الطلاب والطالبات، وحفظ أوقات فراغهم بما ينفعهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم.

ووقف د. المديرس مساء الثلاثاء على ما يقدمه النادي الموسمي بمدرسة المزرعة بالدمام من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب باختلاف فئاتهم العمرية للمراحل الدراسية الثلاث، واطلع على الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة لبراعم وأشبال النادي من طلاب التعليم العام وطلاب التربية الخاصة، إضافة إلى ما يقدمه النادي من برامج تدريبية متنوعة لإكساب الطلاب مجموعة من المهارات. وأشاد بما شاهده من برامج نوعية واستثمار حقيقي لأوقات الشباب وطاقاتهم، مقدماً شكره لمدير النادي ومشرفي النشاط على جهودهم وإبداعاتهم في دعم الأندية.

بدوره، كشف سعيد الباحص المتحدث الإعلامي مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بتعليم المنطقة الشرقية، عن انطلاق عشرين نادياً موسمياً خصص للبنين والبنات لصيف هذا العام، ويستمر لمدة 8 أسابيع والذي بدأ نشاطاته للفترة الأولى من 20/ 8/ 1436 وحتى تاريخ 22 /9 ومن ثم تبدأ الفترة الثانية من تاريخ 5 /10 وحتى 27 /10 حيث تنطلق هذه الأندية التي تلامس تحقيق رغبات الطلبة برؤية تتلاءم مع قيم التنمية والاتجاهات السليمة، وصقل المهارات في مجالات الحياة المتنوعة، وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع، واستثمار الأوقات الحرة للطلبة بالبرامج والأنشطة المتنوعة.