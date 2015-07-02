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خمس سنوات سجناً ل«السمبتيك» لمشاركته بالقتال في سورية تحت راية «داعش»

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خمس سنوات سجناً ل«السمبتيك» لمشاركته بالقتال في سورية تحت راية «داعش» خمس سنوات سجناً ل«السمبتيك» لمشاركته بالقتال في سورية تحت راية «داعش»

    أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي المدعو "السمبتيك"، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بعد ثبوت سفره إلى سورية للمشاركة في القتال هناك بدون إذن ولي الأمر مستخدماً جواز سفر يعود لغيره عقب سرقته وإهماله لهذا الجواز مما أدى إلى فقدانه، وانضمامه إلى ما يسمى تنظيم داعش والتدرب في معسكراتهم والقتال تحت رايتهم.

وتضمن الحكم إدانته بالتنسيق لخروج أحد الأشخاص للمشاركة في القتال في سورية مما نتج عنه خروج ذلك الشخص إلى هناك وانضمامه إلى إحدى الجماعات المقاتلة، وتمكينه "داعش" من استخدام حسابه في "تويتر" على نشر تغريدات بعضها مسيئة لولاة أمر المملكة والبعض الآخر محرض على الخروج للقتال. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته، وتغريمه بألف ريال وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثالثة والخامسة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

يذكر أنه تم القبض على المذكور عند قدومه على رحلة الخطوط التركية القادمة من مطار أتاتورك باسطنبول من قبل جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وقد حضر برفقة والده وخاله لسفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة بعد أن اتصل المذكور بهما وأبلغهما برغبته في العودة إلى المملكة، وقد أصدرت السفارة تذكرة مرور له وقدم إلى المملكة.

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