الانتهاء من تنفيذ منطقة ذوي الاحتياجات الخاصة في متنزه الملك فهد

أنهت الشركة المستثمرة لمشروع متنزه الملك فهد بالدمام "شركة سياحة" تنفيذ الجزء الخاص في المشروع والمتعلق تنفيذ منطقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث باسم امانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان ان الشركة قامت مؤخراً بإنشاء منحدرات بكافة مرافق المنطقة العامة، ودورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة إلى تجهيز منطقة ألعاب خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تكون مدمجة مع جميع مناطق الألعاب الاخرى، بهدف عدم التفرق بينهم وبين جميع شرائح المجتمع الاخرى، فيما تم تركيب اجهزة تمارين رياضية خاصة بهم.

واكد الصفيان ان امين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير وجه الشركة المستثمرة للمتنزه في وقت سابق بتنفيذ منطقة ترفيهية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تتضمن ألعاب ودورات مياه، وان هذا يأتي ضمن دور الامانة تجاه هذه الفئة الغالية على المجتمع، من خلال توفير جميع متطلباتهم.

وذكر المتحدث باسم امانة المنطقة الشرقية ان هذه الاعمال تأتي استكمالا لافتتاح الجزء الاول من المرحلة الاولى لمنطقة الزوار العامة للمتنزه الواقع بين (الدمام والظهران والخبر)، والذي وجه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير في وقت سابق الشركة المستثمرة بتنفيذها وتجهيزها، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه المنطقة.

وأضاف الصفيان أنه تم افتتاح المنطقة العامة الخضراء الخاصة بالزوار لتكون متنفساً للجمهور اثناء تطوير المشروع، اذ تم استخدام الاخشاب الطبيعية من الشجر على هيئة مدخل جمالي متميز، فيما تتضمن المنطقة الخضراء حديقة عامة تحتوي على ممرات للمشي، ومقاعد لرواد المتنزه، والمنطقة المخصصة لألعاب الاطفال والعاب رياضة تم توريدها من الخارج تناسب جميع فئات المجتمع للمواطنين ولذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشجع على ممارسة الهوايات وقضاء الوقت بشكل مفيد للكبار أو الصغار على حد سواء.

وتابع مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام أنه تم إنشاء مرافق خدمية للزوار، والتي تشتمل على الكافتيريا والمصلى ودورات المياه، والعديد من الأنشطة الحركية الفعالة والمختلفة مثل: ملعبي كرة قدم للأطفال، واحواض الشواء الموجودة في انحاء متفرقة من المتنزه، حيث تم بناء نوعين من احواض الشواء: الاول مكون من ثلاثة احواض والآخر مكون من احواض فردية.

وأشار الصفيان إلى انه تم إحاطة المتنزه بسور خارجي لمناطق التطوير وتحديد مدخل رئيسي للمرحلة الاولى للمتنزه ومنطقة لمواقف السيارات وتم وضع مكتب للحراسات الأمنية لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة ولاستقبال استفسارات الزوار، مشيرا الى أنه تم دراسة مشاريع عدة لإنشاء ملاعب رياضية على أعلى المستويات، واختيار موقع متميز لإنشاء نادٍ صحي ورياضي لإحدى الشركات المشغلة، وتم البدء في الإنشاء مؤخراً.

واكد المتحدث باسم امانة المنطقة الشرقية ان الامانة تعمل مع الشركة المستثمرة على انهاء جميع الاعمال الخاصة بالزوار في اقرب وقت ممكن وبخاصة ان المتنزه يعتبر الأكبر في المنطقة الشرقية.