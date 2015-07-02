الحمدان يدشن المبنى الجديد لصالة المرحلين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان ظهر أمس الأول الثلاثاء المبنى الجديد لصالة المرحلين والرحلات الطارئة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة ومديري الجهات الحكومية ومسؤولي مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأكد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبدالحميد ابالعري، ان مشروع صالة المرحلين والرحلات الطارئة، هو في الحقيقة مشروع ريادي، ويأتي ضمن حزمة المشروعات التطويرية التي يشهدها المطار، في ظل الإشراف والمتابعة من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني وفي مقدمتهم الرئيس.

وأضاف ابالعري بأن المشروع يقدم خدمات نوعية لا تتوفر في الكثير من المطارات حول العالم، حيث أصبح بمقدور مطار الملك عبدالعزيز الدولي خدمة أعداد كبيرة من المرحلين الذين يتم ترحيلهم بسبب مخالفتهم نظام الإقامة في المملكة، مشيراً إلى أن الطاقة التشغيلية للمبنى تصل إلى 35 ألف مرحل في اليوم وبمعدل يصل إلى 3000 راكب في الساعة.

وتابع مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي: يتم خدمة هؤلاء المرحلين ضمن سلسلة إجراءات تشرف عليها ادارة الوافدين وإدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة، كما يتم تقديم كافة أنواع الخدمات أثناء مغادرتهم ووفقاً للأنظمة والإجراءات الموضوعة لمغادرة هذه الفئة من الركاب بالمطارات.

وبين ابالعري أن هذا المبنى يضم ثلاث صالات مجهزة ومهيأة بالمعدات اللازمة لاستقبال حالات الطوارئ الناتجة عن حوادث الطيران لا سمح الله، وكذلك صالة عزل طبي لاستقبال الرحلات القادمة للمطار وعليها حالات اشتباه الإصابة بأحد الأمراض المعدية أو الأوبئة، إضافة إلى صالة ثالثة لاستقبال رحلات الطوارئ الأمنية والتي تتعرض لأي تهديد امني لا سمح الله، حيث يمكن فرز الركاب وتطبيق الاحترازات الأمنية اللازمة لسلامتهم وضمان أمن رحلاتهم.

ومن جهته، أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان بافتتاح هذا المرفق الهام، مشيراً إلى أنه يشكل لبنة أخرى من لبنات هذا الصرح الذي يحمل اسم المؤسس والذي ستكتمل منظومته بحول الله وقدرته مع افتتاح المشروع الكبير للمطار خلال العام القادم 2016.

وتبلغ مساحة المشروع حوالي 18,000م2، كما تبلغ مساحة المبنى 13,307م2، ويحتوي المشروع الذي تم تشييده من قبل الهيئة العامة للطيران المدني على منطقة وقوف للباصات أمام المبنى بمساحة 2,000م2، ومنطقة للانتظار والتجميع بمساحة 2,096م2 وتضم صالتي استقبال رئيسيتين إحداهما للرجال وأخرى للنساء تستوعب 1500 شخص، كما يوجد منطقة لإنهاء إجراءات السفر بها 14 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر.

كما توجد منطقة لمناولة الأمتعة، ومنطقة خاصة بكاونترات الجوازات والتفتيش الأمني بمساحة 2,197م2 بها 12 كاونتراً للجوازات، بالإضافة إلى أجهزة X-Ray لتفتيش الأمتعة، وتضم منطقة المغادرة سبع قاعات تستوعب كل قاعة منها 300 شخص، ويوجد في الصالة مركز للعمليات وعدد من المكاتب بمساحات مختلفة لموظفي الجهات التشغيلية العاملة بالمبنى، بالإضافة إلى وجود كافة الخدمات بالمبنى من دورات مياه، ومصلى، ومستوصف، وكافتيريا.