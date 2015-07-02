مدير حرس الحدود يتفقد قطاعات جازان.. ويشارك المرابطين إفطارهم

تفقد مدير عام حرس الحدود اللواء البحري عواد بن عيد البلوي مساء الاثنين الماضي قطاعات حرس الحدود في منطقة جازان في جولة شملت المواقع الميدانية والمراكز والقطاعات على الشريط الحدودي برفقة قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي.

ووقف مدير عام حرس الحدود على استعدادات وجاهزية قطاع حرس الحدود بالطوال واطلع على سير العمل الميداني، وزار اللواء البلوي «الكرس» احد النقاط المتقدمة بمركز المعزاب بقطاع الطوال، وشارك رجال حرس الحدود المرابطين بالخطوط الأمامية الافطار الرمضاني، والتقى خلال الجولة بعدد من منسوبي قطاعات ومراكز حرس الحدود، واطمأن على سير العمل واحتياجات تلك المراكز ومنسوبيها، وثمن الجهود المبذولة في التصدي للمحاولات الفاشلة للمساس بأمن الوطن.

وقال مدير عام حرس الحدود اللواء عواد بن عيد البلوي ل «الرياض»: سعدت هذا اليوم بتواجدي بين إخواني وأبنائي منسوبي حرس الحدود، المرابطين على حدود بلادنا المملكة بمنطقة جازان، ومشاركتهم الافطار الرمضاني بمواقعهم الأمامية، وناقلاً لهم تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي دائماً يشد من أزر أبنائه رجال الأمن بميادين الشرف الذين قدموا الغالي والنفيس للذود عن بلاد الحرمين قبلة المسلمين ومهبط الوحي.

وأكد اللواء البلوي على أنه وهو يشاركهم في هذا اليوم مهامهم لمس الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها هؤلاء الأبطال على الخطوط الأمامية، مستمدين العون من الله ويقينهم بسمو الهدف الذي يسعون لتحقيقه، كما حث الجميع على مضاعفة جهودهم، التي هي محل تقدير ولاة الأمر، بما يحقق إحكام السيطرة الأمنية الحدودية، وسأل الله العلي القدير أن يمدهم بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

من جانبه، عبر اللواء محيا العتيبي عن شكره وامتنانه لمدير عام حرس الحدود، على اهتمامه وحرصه على مشاركة أبنائه منسوبي حرس الحدود بمنطقة جازان، ووقوفه ميدانياً على استعدادات وجاهزية حرس الحدود في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى ان تفقد سعادته لابنائه المرابطين وتلمس احتياجاتهم له مردوده الإيجابي، ويمنحهم دافعا لبذل المزيد من الجهود لحفظ أمن وحدود وطننا الغالي.