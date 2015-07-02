وزير الصحة يتفقد مستشفيات المدينة المنورة

تفقد وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عدداً من مستشفيات المدينة المنورة شملت كلاً من مستشفى الأنصار ومستشفى أحد العام. وقام بزيارة لمركز صحي باب جبريل والصافية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن بجانب المسجد النبوي الشريف واطلع خلال الزيارة على مختلف أقسام المراكز، بعد ذلك توجه إلى مستشفى أحد العام حيث افتتح قسم التعقيم ومن ثم توجه إلى مستشفى الأنصار، والتقى خلال جولته عددًا من منسوبي المستشفيات واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة في المستشفيات والمرافق التابعة لمنطقة المدينة.

هذا وحث الفالح العاملين في المرافق الصحية بالمنطقة على ضرورة تلمّس احتياجات المرضى وتلبية متطلباتهم، والعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.