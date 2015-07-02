«جوازات الجوف» تدعو اليمنيين لتصحيح أوضاعهم قبل 21 رمضان

دعا العميد د. خالد محمد الهويش مدير جوازات منطقة الجوف وبتوجيه من اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، اليمنيين الاستفادة من الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك والتي تنتهي 21 رمضان.

وأكد العميد الهويش ضرورة الاستفادة من الأمر بالحصول على هوية زائر والتي تسمح له بالإقامة والعمل في المملكة بطريقة نظامية.

وذكر العقيد عبدالمنعم الحيزان الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة أنه ما زال العمل مستمراً بالثلاث مواقع المحددة بمدينة سكاكا وشعبة جوازات محافظة طبرجل وجوازات محافظة القريات.