خادم الحرمين يؤكد أهمية متابعة مشروعات توسعة الحرم النبوي لخدمة الإسلام والمسلمين

المدينة المنورة - سالم الأحمدي، خالد الزايدي، واس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مساء امس، حفل تسليم جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة وجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود التقديرية ومسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي، الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة بالمدينة المنورة.

من جانب آخر قام خادم الحرمين مساء امس بزيارة لمسجد قباء بالمدينة المنورة، أدى خلالها ركعتي تحية المسجد.

الملك زار مسجد قباء.. ويفتتح اليوم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

كما اطلع الملك سلمان بمقر إقامته بالمدينة المنورة، مساء امس على العرض الخاص لمشروعات توسعة الحرم النبوي والمنطقة المركزية. واستمع -حفظه الله - خلال العرض إلى شرح عن مشروعات التوسعة والعناصر المرتبطة بها. وأكد خادم الحرمين أهمية الحرص على متابعة العمل في مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي والمشروعات المرتبطة بها، التي تصب جميعها في خدمة الإسلام والمسلمين من شتى أرجاء العالم، وكذلك خدمة أهالي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوارها. ويفتتح خادم الحرمين اليوم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة.