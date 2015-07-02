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سكاى نيوز: مقتل 23 إرهابيا فى غارات جديدة للجيش بسيناء

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سكاى نيوز: مقتل 23 إرهابيا فى غارات جديدة للجيش بسيناء سكاى نيوز: مقتل 23 إرهابيا فى غارات جديدة للجيش بسيناء
ذكرت قناة سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل نقلا عن مصادر عسكرية أن 23 مسلحا قتلوا فى غارات جديدة للجيش المصرى على مواقع للجماعات المسلحة فى شمال سيناء، ما يرفع عدد القتلى فى صفوف المسلحين إلى 123 منذ بدء العمليات الأربعاء.

وقالت المصادر لمراسل سكاى نيوز عربية إن الغارات تركزت على مدينة الشيخ زويد، وإنه من بين القتلى القيادى بجماعة أنصار بيت المقدس كمال علام والقياديين أبو إسكندر وباسل حسين محارب.

وأوضحت المصادر أن الجماعات المسلحة كانت تسعى لتنفيذ مخطط "كسر الحصون" والاستيلاء على مدينة الشيخ زويد وعزل مدينة رفح عن مدينة العريش وهو ما تم التصدى له وإحباطه بسيطرة كاملة على الأرض، على حد وصفهم.

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