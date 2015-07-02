جامعة القاهرة تغلق زوايا صلاة داخل الحرم بعد استطلاع رأى "الإفتاء"

أرسلت جامعة القاهرة، سؤالا لدار الإفتاء عن جواز غلق زوايا الصلاة التى انتشرت بالجامعة والمدينة الجامعية؛ وذلك بهدف منع استغلال تلك المصليات فى نشر الأفكار المتطرفة بين طلاب الجامعة وسيطرة بعض التيارات عليها، حيث رد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، على هذا السؤال بـ"إن فى ذلك تحقيقا لمقصود الشريعة الإسلامية من صلاة الجماعة فى المسجد".

وأعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة وافق فى اجتماعه الأخير، على إغلاق المصليات وزوايا الصلاة بساحات الكليات والإدارات الجامعية المختلفة، وذلك لعدم توفر فيها شروط الطهارة المناسبة لأداء الصلاة.

وأكد نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة بدأت فى تنفيذ قرار المجلس فورا بالمدينة الجامعية التى يوجد بها مسجد كبير يؤدى فيه الطلاب الصلاة ،وبالرغم من ذلك تنتشر زوايا الصلاة فى المبانى المختلفة للمدينة، كما أنها شرعت فى إنشاء مسجد كبير يتسع لأكثر من 1000شخص، فى ساحة الحرم الجامعى بالقرب من كلية العلوم، وذلك حثا للطلاب على الصلاة فى المسجد الجامع.

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