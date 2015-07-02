مصادر أمنية بسيناء: 10 قيادات من تنظيم بيت المقدس ضمن العناصر المقتولة

قالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن المعاينات لجثث وأشلاء العناصر الإرهابية التى تمت تصفيتها خلال القصف الجوى للمجموعات الإرهابية التى نفذت هجمات الشيخ زويد، تشير إلى إن من بينهم 10 قيادات من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، من هم على رأس قوائم المطلوبين امنيا لخطورتهم والمسئولين عن قيادة التنظيم وتوجيه عناصره.

وأشارت المصادر إلى ان التنظيم فقد قوته بعد الهجمات الأخيرة بفقده العشرات من عناصرة المؤثرة والمهمة.

وكشفت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن السيارة المفخخة، التى انفجرت اليوم بالشيخ زويد كانت سيارة نقل حمراء اللون يقودها انتحاريان، وأن الأهالى رصدوا السيارة أثناء تحركها، وأبلغوا القوات، التى اتخذت موضع الحذر، وأطلقت النار على السيارة فور اقترابها من كمين أبور فاعى، وهو ما أدى إلى انفجارها ومن بها.

وأضافت المصادر أنه عقب الانفجار أطلق مسلحون قذائف صاروخية على كمين السدرة المجاور، واقتحم مسلحون الكمين وحاولوا إضرام النار فى مركبة أمنية وحلقت طائرة عسكرية فى سماء المنطقة وضربت المسلحين أثناء محاولتهم، وهو ما أسفر عن قتل عدد منهم.