مصدر بالتعليم: طباعة وتسليم 40 مليون نسخة كتاب استعدادا للعام الدراسى

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن المطابع انتهت من طباعة وتسليم ما يقرب من 40 مليون نسخة كتاب جديدة للعام الدراسى المقبل، موضحا أن الإدارة المركزية لشئون المطابع سلمت إلى المديريات التعليمية النسخ التى تم طباعتها.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن مركز المناهج انتهى من مراجعة المناهج الجديدة، موضحا أنه قبل بدء العام الدراسى 2015، 2016، ستكون المطابع انتهت من طباعة النسخ المطلوبة والتى قد تصل إلى 280 مليون نسخة.

- المشرف على مركز المناهج: تسليم كتب الترم الأول من العام المقبل للمطابع