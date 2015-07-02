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"المؤتمر": نتواصل مع أمانات المحافظات لتنظيم احتفالات مع افتتاح القناة

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"المؤتمر": نتواصل مع أمانات المحافظات لتنظيم احتفالات مع افتتاح القناة "المؤتمر": نتواصل مع أمانات المحافظات لتنظيم احتفالات مع افتتاح القناة
قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يتواصل مع أماناته بمحافظات الجمهورية لتنظيم احتفالات ميدانية بالتزامن مع حفل افتتاح مشروع قناة السويس فى أغسطس القادم.

وأضاف صميدة لـ"اليوم السابع" أن الحزب يدرس إمكانية التنسيق مع قوى سياسية أخرى لتنظيم احتفالات واحدة تشارك المصريين الفرحة بالمشروع الجديد وافتتاحه وما سيأتى به من نفع على المصريين، موضحا أن الحزب سينسق مع الأمن حول الاحتفالات التى سيقيمها ويخطره بأماكنها.


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