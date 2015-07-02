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ضبط عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة "توك توك" بالمعصرة

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ضبط عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة "توك توك" بالمعصرة ضبط عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة "توك توك" بالمعصرة
واصلت أجهزة الامن بالقاهرة جهودها لإعادة الانضباط والأمن للشارع المصرى وضبط الخارجين على القانون، وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعصرة بشارع كورنيش النيل – دائرة القسم، تمكنت من ضبط "محمود.أ.م" 18 سنة عاطل و"كريم.ف.ل" 18 سنة عاطل ويقيمان بدائرة قسم حلوان، اثناء شروعهما فى سرقة توك توك قيادة "إسلام عادل عيد معوض 16 سنة ومقيم دائرة قسم المعادى وتهديده بالسلاح.

تم التحفظ على التوك توك، وأيد المجنى عليه ما سبق، وأضاف أنهما استقلا التوك توك من منطقة المعادى لتوصيلهما إلى لمعصرة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، جارى تطوير مناقشتهما للوقوف على مدى نشاطهما الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق

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