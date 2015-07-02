وفد الأمم المتحدة باليمن يعرب عن ثقته فى تحقيق هدنة إنسانية

أعرب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد شيخ احمد عن ثقته الأربعاء حيال تحقيق هدنة انسانية خلال الاسبوعين المتبقيين من شهر رمضان ما يتيح نقل المساعدات الى السكان.

وفى ختام اليوم الثانى من المحادثات مع الحكومة اليمنية فى الرياض، قال اسماعيل ولد شيخ احمد لوكالة فرانس برس "نحنا متفائلون حيال فرصنا و تحقيقها"، وأضاف "يوم الاحد سأكون فى صنعاء من اجل ان نصل الى ورقة موحدة" معربا عن امله فى ان "يحصل هذا الامر قبل نهاية رمضان".

وأضاف "لدينا بعض الضمانات بان الهدنة القادمة سوف تحترم بطريقة اكثر مما حصل فى الهدنة الاولى"، وأوضح "ما يكون مثاليا هو ان تكون لدينا اتفاقية شاملة بما فيها مراقبين يسمحون بالتأكيد بان الهدنة محترمة".

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