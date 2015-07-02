أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وفد الأمم المتحدة باليمن يعرب عن ثقته فى تحقيق هدنة إنسانية

Google+ Print
وفد الأمم المتحدة باليمن يعرب عن ثقته فى تحقيق هدنة إنسانية وفد الأمم المتحدة باليمن يعرب عن ثقته فى تحقيق هدنة إنسانية
أعرب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد شيخ احمد عن ثقته الأربعاء حيال تحقيق هدنة انسانية خلال الاسبوعين المتبقيين من شهر رمضان ما يتيح نقل المساعدات الى السكان.

وفى ختام اليوم الثانى من المحادثات مع اليمنية فى الرياض، قال اسماعيل ولد شيخ احمد لوكالة فرانس برس "نحنا متفائلون حيال فرصنا و تحقيقها"، وأضاف "يوم الاحد سأكون فى صنعاء من اجل ان نصل الى ورقة موحدة" معربا عن امله فى ان "يحصل هذا الامر قبل نهاية رمضان".

وأضاف "لدينا بعض الضمانات بان الهدنة القادمة سوف تحترم بطريقة اكثر مما حصل فى الهدنة الاولى"، وأوضح "ما يكون مثاليا هو ان تكون لدينا اتفاقية شاملة بما فيها مراقبين يسمحون بالتأكيد بان الهدنة محترمة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة