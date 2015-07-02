حظك اليوم.. توقعات الأبراج الخميس 2 يوليو / تموز 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>مواليد برج الحمل هم شخصيات مرحة محبين للسفر والمغامرة رومانسيين للغاية ولا يحبون أن يفرض أحدهم آرائه عليهم تحت أى ظروف.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

>برج الحمل من الأبراج الرومانسية التى تريد أن تعيش حالة من الحب طوال الوقت تضحى كثيرا ولكنها شخصيات متطلبة للغاية.

2-حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>مواليد برج الثور مجتهدين فى عملهم ومحبين للعمل دون توقف مستعدين أن يفعلوا أى شىء فى سبيل الثراء، وهم شخصيات اجتماعية لغاية.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

>حياتك العاطفية مستقرة إلى حد كبير ولا يوجد بها مشكلات كالوقت السابق أنت الآن تحتاج إلى معرفته أفضل من الآن لتتجنب مشكلات المستقبل.

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>مواليد برج العذراء شخصيات حالمة لا تريد أن تتقيد بمشكلات الواقع يحلمون بحياة مثالية ولكن دائما ما يصدمهم الواقع.

توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

>علاقتك مع شريك حياتك لا تمر بفترة سلام فأنت تحاول بشكل كبير السيطرة عليه والتحكم فى العلاقة الطرف الآخر لا يفضل هذه العلاقات.

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>برج السرطان محب للحياة مراع للأسرة والعائلة عمله يعتبر أهم ما يوجد فى حياته يسعى لنيل مناصب.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>حياتك العاطفية لا تمر بفترة سعيدة للغاية ولكنها أصبحت تقليدية لغاية، وهذا يؤثر عليك بشكل كبير خاصة أنك شخص لا تحب التقليدية.

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>مواليد برج الأسد شخصيات ذكية للغاية يمكنها إقامة علاقات اجتماعية بكل سهولة لا تحب النفاق أو المتحولين ودائما لهم أهداف يسيرون تجاهها.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>حياتك العاطفية ملك لك أنت وشريك حياتك لا تدع الآخرين يتدخلون فى حياتك بشكل يؤثر عليها.

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>موالد برج العذراء شخصيات رائعة ويجب أن تتعرف عليهم طوال حياتك فلديهم طاقة إيجابية كبيرة ومرح وشعور بالأمل يشجعك على الحياة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>حياتك العاطفية تسير كما كنت مخططا ولكن هناك بعض المستجدات التى تثير انتباهك وتجعلك غير مستقر داخليا تجاه العلاقة.

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>مواليد برج الميزان شخصيات مزاجية للغاية يمكن أن تتحول فى لحظات دون أن تشعر ولكن فى النهاية لهم قلب رقيق ومشاعر حساسة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد فأنت شخص تريد أن تسيطر على حياتك ولا تدع أحدا أن يخذلك لذلك شريكك سيجد متعة كبيرة فى التعرف عليك.

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>مواليد برج العقرب مزاجيين وسريعى الغضب لا يحبون أن يتم الضغط عليهم تحت أى ظرف ولديهم أحلام كبيرة يحتاجون للوصول إليها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شريك حياتك يحتاج للتعرف عليك بشكل أفضل حاول أن تكون صريحا معه لأقصى درجة ولا تتجاهله مع الوقت ومشاغل الحياة.

9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>مواليد برج القوس شخصيات ملهمة وتتمتع بطباع تجعل تتقرب منها وتحبها بشدة وهم شخصيات تحب المغامرة والسفر والثراء.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>حياتك العاطفية أفضل بكثير من الأوقات الماضية حاول أن تستغل هذه الفترة فى التقرب أكثر والتحدث فى المستقبل.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>أنت شخص مميز ومبهر من الخارج بشكل كبير ولكن لديك عدة مشكلات وعيوب عليك التخلص منها.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>عليك بتوخى الحذر الشديد بشأن ما تقوله مع شريك حياتك وبهذه الطريقة يمكنك تجنب المشاكل فى المستقبل.

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>مواليد برج الدلو أصحاب شخصيات مرحة لا يحبون النكد والمشكلات حساسين للغاية ورومانسيين ويهتمون بمن حولهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>حياتك العاطفية الآن فى أفضل صورها أنت تشعر أنك وجدت الشخص المناسب، وأنه يحبك بشكل كبير على معرفته جيدا والتقدم بخطوة جدية.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2 يوليو / تموز 2015

>أنت شخص ذكى للغاية ولديك أفكار ومشروعات ناجحة ولكنك تعانى من الكسل ولا تريد أن تبذل مجهودا فى حياتك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>لو ظللت وحيدًا لفترة طويلة، فقد يصعب عليك الاندماج مع العلاقات مرة أخرى ولكن سوف تشعر بسرعة أن الأمر يستحق.